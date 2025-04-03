Москва, 3 апреля, 2025, 05:58 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана граждан под предлогом набора актёров якобы для съёмок в массовке. Схему выявили специалисты в МВД России, сообщило 3 апреля агентство «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Как рассказали правоохранители, аферисты размещали на разных интернет-ресурсах объявления о трудоустройстве, предлагая гражданам работу актёров в массовых сценах («массовке»). Граждане приходили на собеседование, где их убеждали в том, что они прекрасно подходят для работы, и предлагали стать моделями.

С теми, кто соглашался на предложение мошенников, под видом трудового договора и дополнительного соглашения оформляли документы на кредит на различные суммы от 50 до 150 тысяч рублей. Эти деньги поступали на счёт фирмы, которой руководили сами мошенники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, и требовать номер СНИЛС для разблокировки якобы взломанного аккаунта на «Госуслугах», звонки совершаются через мессенджер.

В Роскомнадзоре напомнили, что госслужащие никогда не звонят россиянам через мессенджеры. Кроме того, они не будут запрашивать личные данные у граждан.

Ранее, 2 апреля, россиянам рассказали, что злоумышленники начали использовать новую схему обмана со скачиванием кружочков из взломанных аккаунтов и созданием с их помощью диалогов для вхождения в доверие к жертвам. Мошенники пишут россиянам от имени начальников или коллег.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Согласно новому закону, в стране создадут специальную госинформсистему (ГИС) для борьбы с преступлениями с использованием интернет-технологий.