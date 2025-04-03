Вашингтон, 3 апреля, 2025, 05:32 — ИА Регнум. США могут ввести против России дополнительные «жесткие санкции», несмотря на то, что она не находится в списке стран, в отношении которых начнут действовать взаимные пошлины. Об этом 2 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с изданием Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже «исключают любую значимую торговлю»… Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями», — сообщает портал.

При этом издание отмечает, что объем торговли США с Россией по-прежнему больше, чем со странами вроде Маврикия или Брунея, которые попали в список взаимных тарифов.

Левитт пояснила, что в список также не попали Куба, Белоруссия и КНДР, так как существующие в отношении них пошлины и санкции уже достаточно существенные.

До этого министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News пояснил, что Россия не входит в тарифный список Вашингтона, потому что «США не торгуют с Россией».

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал список стран, в отношении которых США введут взаимные пошлины. В перечне не оказалось России и Белоруссии, но присутствует Украина. Всего список содержит 185 стран. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств.

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. По словам Трампа, власти США рассчитают комбинированную ставку пошлин, которые действуют со стороны других государств в отношении американских товаров, и введут свою в размере примерно половины этого числа. По мнению американского лидера, день подписания указа о взаимных пошлинах является одним из «самых важных дней» в истории США.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта отметил, что Запад ввел против страны уже 28 595 санкций. Глава государства при этом призвал не рассчитывать, что будет ослабление экономического давления. Российский лидер неоднократно указывал на то, что Запад считал, что его санкции должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Глава государства также отмечал, что вопреки санкционным мерам недружественных стран экономика РФ демонстрирует рост.