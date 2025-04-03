Вашингтон, 3 апреля, 2025, 05:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не рассматривают варианта вывода своих войск с территории Европы, даже в случае возрастания вероятности столкновения с Китаем. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса.

ИА Регнум Марк Рютте, НАТО

«США полностью привержены участию в НАТО, речь о выводе их войск из Европы не идет», — подчеркнул Рютте, отвечая на вопросы журналистов о планах Пентагона сосредоточиться на подготовке к возможному конфликту с Китаем.

При этом генсек НАТО приветствовал стремление стран ЕС тратить на оборону больше, чем они собирались ещё в прошлом году. Как пояснил Рютте, министры обороны стран НАТО в июне планируют согласовать новые цели по оборонным расходам. По словам генсека НАТО, участникам альянса нужно тратить на эти цели «значительно больше 3% ВВП», тогда как сейчас целевым показателем является 2%, но при этом треть стран военного объединения еще не достигли и этого объёма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила 1 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас, НАТО переживет мандат президента США Дональда Трампа, поскольку это очень сильный альянс. Каллас добавила, что если Соединенные Штаты начнут торговую войну с союзниками из Европы, выиграет от этого только Китай.

Госсекретарь США Марко Рубио 26 февраля заявил, что Вашингтон больше не может субсидировать союзников по НАТО, не направляющих необходимое количество средств на оборонные нужды. Он подчеркнул, что имеет в виду богатые страны Западной Европы.

Американский бизнесмен и мультимиллиардер, глава департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск 2 марта поддержал предложение по выходу США из ООН и НАТО. Позднее, 9 марта, он поддержал мнение о том, что Европа считает США «банкоматом», и вновь поддержал идею выхода страны из НАТО.

7 марта американский лидер в очередной раз потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны, пригрозив, что государства, которые этого не делают, будут лишены защиты альянса. Глава Белого дома также усомнился, что участники объединения придут на помощь США, если Вашингтону потребуется защита.