Вашингтон, 3 апреля, 2025, 05:00 — ИА Регнум. Эксперты американского космического агентства (НАСА) повысили вероятность столкновения с Луной астероида 2024 YR4, недавно угрожавшего Земле. Соответствующее заявление опубликовано 2 апреля на сайте НАСА.

NASA Астероид

Уточняется, что новые расчёты производились на основе данных, полученных с помощью наземных телескопов и космического телескопа «Джеймс Уэбб».

«Эксперты Центра исследований околоземных объектов НАСА в Лаборатории реактивного движения агентства обновили вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года с 1,7% по состоянию на конец февраля до 3,8% на основе данных Уэбба и наблюдений с наземных телескопов. Вероятность того, что астероид не достигнет Луны, по-прежнему составляет 96,2%», — уточняется в заявлении НАСА.

Кроме того, с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» НАСА удалось уточнить размеры астероида — по новым данным, его диаметр составляет 53-67 метров, что примерно соответствует размеру десятиэтажного здания. Отмечается, что космический телескоп снова задействуют для наблюдения за астероидом в мае.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин, столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может быть опасно для Земли, поскольку в результате встречи космического тела с поверхностью спутника произойдёт взрыв с энерговыделением мощностью около восьми мегатонн.

По расчетам астрономов, астероид 2024 YR4 может сблизиться с Землей чуть менее чем через восемь лет — 22 декабря 2032 года. В начале февраля риски этого столкновения в NASA оценивали в 2,2%, позже эта цифра выросла до 3,1%. Однако затем служба вновь скорректировала показатель до 0,28%.

Астероид 2024 YR4 обнаружили в декабре 2024 года астрономы обсерватории ATLAS в Чили. Изначально NASA оценивало вероятность столкновения Земли с этим космическим телом в пределах 1%, 7 февраля 2025 года оно сообщило, что показатель вырос до 2,3%.