Вашингтон, 3 апреля, 2025, 04:59 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Каролины Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне 2 апреля.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив разрыв до двух шайб.

В игре против «Каролины» 39-летний россиянин забил очередной гол, увеличив свой счет до 892 шайб.

В настоящее время идет третий период, счет 5:1 в пользу «Каролины».

Овечкин занимает вторую строчку среди лучших снайперов лиги за всю историю. Лидером остается Гретцки с 894 голами, забитыми в 1487 матчах.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Овечкин отличился забитой шайбой в матче с «Бостоном», что стало 891-м голом в его заокеанской карьере. Это позволило россиянину сократить разрыв с рекордом канадца Уэйна Гретцки (894) до трех шайб.

НХЛ 31 декабря добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, таким образом посвятив их исторической гонке россиянина за рекордом Гретцки. Позднее в этот же день появились сообщения о том, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн хочет присутствовать на матче, в котором российский капитан «Кэпиталз» побьет рекорд Гретцки.

Овечкин после матча с командой «Бостон Брюинз» занял 27-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по количеству сыгранных встреч.