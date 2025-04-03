Тегеран, 3 апреля, 2025, 04:29 — ИА Регнум. Власти Ирана пересмотрят свою оборонную доктрину и ядерную программу в случае, если против последней будут реализованы внешние угрозы. Об этом 2 апреля, заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани, сообщает агентство Al Alam.

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«В случае реализации угроз против ядерной программы Иран пересмотрит оборонную доктрину и суть своей ядерной программы. Сущность этого пересмотра предельно ясна», — пояснил Джавани.

Как уточнил замглавы КСИР, военная агрессия в отношении Ирана лишь поспособствует переходу атомную промышленности исламской республики на новый уровень, и тогда ответ на «козни» агрессоров будет жёстче причинённого ими.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Иран подготовил ракеты к запуску в случае возможного обострения ситуации со стороны США.

30 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что при отсутствии соглашения с США по ядерной программе Иран ожидают бомбардировки, подобных которым не было. По его словам, Вашингтон готов пустить в ход как оружие, так и «вторичные тарифы».

Трамп 7 марта утверждал, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о прямых переговорах по ядерной программе. Президент США добавил, что рассматривает и военный способ решения вопроса, но хочет договориться дипломатическим путём. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 марта, отвечая на письмо Трампа, сообщил об отказе Тегерана от прямых переговоров с Вашингтоном, но оставил возможность для непрямого диалога. Отмечалось также, что Иран никогда не уклонялся от переговоров, а проблемы на этом пути связаны только с нарушением обязательств с американской стороны.

Британская газета The Telegraph написала, что Иран готов атаковать расположенную в Индийском океане военную базу Диего-Гарсия в случае агрессии со стороны США.