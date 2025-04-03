Вашингтон, 3 апреля, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Об этом 2 апреля написала американская газета The Washington Post (WP).

Kremlin Pool/Global Look Press Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Декабрь 2021 года

«По словам источника, переговоры «идут в данный момент», — говорится в публикации.

В свою очередь телеканал CNN до этого заявил, что Дмитриев уже прибыл в США.

Как передавало ИА Регнум, о возможной поездке Дмитриева в Вашингтон 1 апреля также сообщил телеканал CNN. По информации журналистов, запланирована его встреча с Уиткоффом. Утверждалось, что Госдепартамент снял санкции с Дмитриева, чтобы ему выдали визу в США.

Глава РФПИ после публикации назвал вероятным свой визит в Вашингтон. Он также отметил, что мир для устойчивой глобальной безопасности нуждается в улучшении российско-американских отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит Дмитриева в США на текущей неделе возможен. Он отметил, что общение с американской стороной продолжается по различным каналам.