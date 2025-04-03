Нью-Йорк, США, 3 апреля, 2025, 04:03 — ИА Регнум. Российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля во время неформального заседания Совбеза ООН по «Формуле Арриа».

ИА Регнум Курская область, боевые действия

Как отметил дипломат, 8 марта ВС РФ начали крупномасштабную операцию по освобождению приграничья. Внезапный и скрытный характер маневра российский бойцов позволил проникнуть глубоко в тыл ВСУ и вынудил подразделения противник поспешно отступать. Кроме того, оперативность действий российский бойцов не оставила ВСУ времени на сокрытие улик своих преступлений, подчеркнул Полянский.

«Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — добавил российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по «Формуле Арриа».

Как передавало ИА Регнум, 13 марта российская армия освободила от ВСУ город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол. Рубанщина и село Заолешенка освобождены 15 марта.

Украинские военные за время оккупации приграничных районов Курской области совершили множество преступлений против мирного населения. Так, 23 марта СК РФ сообщил, что российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей в Курской области украинскими формированиями. Следствие установило, что в Судже в январе–феврале 2025 года украинские военные занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Украинские военные целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате были полностью разрушены.

2 апреля Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства убийства украинскими военными четырех жителей деревни Рубанщина.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта поручил Генпрокуратуре РФ строго следить за тем, чтобы пострадавших от атак украинских формирований россиян оперативно обеспечивали временным и постоянным жильем. Глава государства напомнил, что решение о поддержке лишившихся имущества граждан было принято и на федеральном, и на региональном уровнях.