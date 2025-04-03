Москва, 3 апреля, 2025, 03:36 — ИА Регнум. Секретариат ООН уже семь месяцев игнорирует запрос российских властей касательно информации о расследовании украинской провокации в Буче. Об этом 2 апреля заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвященном преступлениям Киева.

Un.org Дмитрий Полянский

«Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ подали официальный запрос на сотрудничество по уголовному делу по событиям в Буче в апреле 2022 года. Мы передали этот запрос в Секретариат [ООН] 9 сентября 2024 года, а также направили официальные напоминания в ноябре 2024 и в марте 2025 года. Полагаю, что вы не будете удивлены, если я вам скажу, что наш официальный запрос остается без ответа уже семь месяцев», — отметил Полянский.

Полянский подчеркнул, что Секретариат ООН не предоставил российской стороне никакой информации либо документов, необходимых для надлежащего отправления правосудия. Как отметил российский дипломат, такая позиция противоречит положениям Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.

«Молчание Секретариата лишь доказывает, что нет никаких задокументированных свидетельств в подтверждение утверждений относительно Бучи», — указал Полянский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 апреля Полянский анонсировал неформальное заседание СБ ООН, посвященное преступлениям украинских военных в приграничных районах Курской области, а также трехлетней годовщине провокации киевского режима в Буче.

Украинский город Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После ВС России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песковзаявил, что хорошо известно и детально и аргументированно показано, что убийства в Буче являются абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.

При этом украинские военные за время оккупации приграничных районов Курской области совершили массу преступлений против мирного населения. Так, 23 марта СК РФ сообщил, что российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей в Курской области украинскими формированиями. Следствие установило, что в Судже в январе–феврале 2025 года украинские военные занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Украинские военные целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате были полностью разрушены.