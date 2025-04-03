Дамаск, 3 апреля, 2025, 03:31 — ИА Регнум. В результате массированных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по аэродромам в Сирии пострадали десятки человек, включая мирных жителей и военных. Об этом 2 апреля сообщил МИД, подконтрольный переходному правительству Сирии.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

По данным ведомства, израильские ВВС в течение получаса бомбили пять районов страны, практически уничтожив военный аэродром в провинции Хама.

«Израильские силы в течение 30 минут нанесли авиаудары по пяти районам страны, что привело к практически полному разрушению военного аэродрома Хамы и ранениям десятков мирных жителей и военнослужащих», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что израильские истребители нанесли более 20 ударов по аэродромам в провинциях Хама и Хомс. Основной удар пришелся на бывшую авиабазу близ города Хама, в 220 км от Дамаска. Также был атакован аэродром «Т4» недалеко от Пальмиры и военный объект в районе Масакин-Берзи в Дамаске.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта ЦАХАЛ нанесла удары по сирийским военным базам «Тадмур» и «Т4».

В феврале пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила атаку на погранпереходы на границе Сирии и Ливана. Свои действия ЦАХАЛ объяснила необходимостью предотвращения контрабанды оружия для вооружённых формирований ливанской шиитской организации «Хезболла». Израильские военные предупредили, что намерены предотвращать любую угрозу своему государству и пресекать все попытки «Хезболлы» восстановить свои силы.