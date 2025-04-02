Таллин, 3 апреля, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Монументы, установленные в честь павших советских моряков, солдат и офицеров на Таллинском военном кладбище, уничтожили сотрудники Эстонского военного музея во главе с директором Хелле Лиллем. Об этом 2 апреля сообщило посольство России в Эстонии в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«2 апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Хелле Лилля совершили очередной акт государственного вандализма, уничтожив на Таллинском военном кладбище монументы в честь павших смертью храбрых балтийских моряков, солдат и офицеров», — уточнили в российской дипмиссии.

В посольстве России обратили внимание на то, что подобные акты вандализма постоянно повторяются на фоне чествования в Эстонии легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в этой стране воздвигают памятники.

В дипмиссии подчёркивают, что такие действия являются свидетельством стремления Таллина к пересмотру итогов Второй мировой войны и объясняют отказ эстонских властей поддержать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по «Борьбе с героизацией нацизма», который ежегодно представляет Россия.

«Взываем к остаткам совести эстонского руководства и призываем прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от «коричневой чумы», — добавили в российском диппредставительстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила 20 марта официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, МИД России вызвал временную поверенную в делах Эстонии по вопросу нападений на военные памятники в республике.

Как указала Захарова, эстонской стороне заявили, что продолжающиеся в Эстонии глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны России. Москва требует от властей республики провести расследование осквернения могильных плит советским воинам в Таллине и принять соответствующие меры.

В сентябре 2024 года в Эстонии прошла эксгумация останков советских воинов, освободивших республику от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Временный поверенный в делах России в республике Ленар Салимуллин добавил, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал продолжает уничтожать монументы бойцам, которые ценой своих жизней подарили свободу республике.

В 2022 году на территории эстонского энергетического предприятия Enefit Power в Ауэвере убрали советский военный монумент без согласования с гражданами. Затем в полицию поступили обращения о том, что кто-то сжег убравший памятник экскаватор. В августе в Нарве демонтировали советский танк-памятник Т-34 против воли местных жителей, а в октябре того же года на острове Хийумаа власти демонтировали советский военный памятник, известный как «Каменный Юри» и посвященный героям обороны острова.