Москва, 3 апреля, 2025, 02:56 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который изменит порядок рассмотрения дел о бытовой клевете. Об этом пишет «Российская газета».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Инициатором изменений стал Верховный суд РФ.

Отмечается, что теперь пострадавшие от клеветы соседей смогут обращаться напрямую в полицию, а не разбираться самостоятельно в суде. Правоохранители проведут расследование и передадут материалы в суд, причем отозвать заявление будет уже нельзя.

Согласно действующему законодательству, в настоящее время такие дела относятся к категории частного обвинения: если сосед оболгал человека, то он сам должен идти в суд и доказывать вину обидчика. Однако, как указывается в материале, без юридических знаний граждане часто проигрывают такие дела или вообще не доходят до суда, даже если клевета была явной.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) отмечал, что российское законодательство не разрешает публиковать и в дальнейшем использовать видеозаписи и фотографии без согласия соседей, которые изображены на этих кадрах.

Гаврилов также напомнил, что за сбор и распространение информации о частной жизни, которая может составлять личную или семейную тайну, существует наказание по ст.137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни.