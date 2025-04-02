Санкт-Петербург, 3 апреля, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб СКА уступил московскому «Динамо» в четвертой игре 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч в Санкт-Петербурге завершился в основное время со счетом 4:4.

Дарья Драй ИА REGNUM «Динамо»

В первом овертайме Марат Хайруллин не реализовал буллит, назначенный из-за сдвига ворот вратарем «Динамо» Максимом Моторыгиным. За 6,5 минуты до конца первого дополнительного времени гол СКА был отменен из-за нарушения правил у ворот соперника. Победу «Динамо» принес Максим Комтуа, забивший на 93-й минуте второго овертайма. Счет в серии стал 3:1 в пользу москвичей.

За СКА забивали Иван Демидов (2-я минута), Михаил Григоренко (43), Павел Акользин (56) и Марат Хайруллин (57). У «Динамо» отличились Павел Кудрявцев (12), Седрик Пакетт (16, 54) и Артем Сергеев (19). Четвертый гол гости забили, воспользовавшись снятием вратаря СКА во время пятиминутного меньшинства.

Следующий матч пройдет 4 апреля в Москве. В регулярном чемпионате «Динамо» заняло второе место на Западе, а СКА — седьмое.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта владивостокский «Адмирал» 31 марта вышел вперед в серии 1-го раунда Кубка Гагарина против «Трактора», обыграв челябинский клуб со счетом 4:3.

23 марта стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В Западной конференции в первом раунде сыграют «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород), «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Минск) — ЦСКА.

В Восточной конференции состав пар выглядит следующим образом: «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток), «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск), «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань).