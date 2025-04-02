Москва, 3 апреля, 2025, 01:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения СМИ о том, что шеф Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу «Рамштайн» по помощи киевскому режиму.

Roman Naumov/Global Look Press Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Экипаж прощается и желает хорошего полёта», — прокомментировала сообщение дипломат в Telegram-канале.

Ранее издание Defense News со ссылкой на несколько европейских и одного американского чиновников написало, что Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 стран по координации военной поддержки Украины (формат «Рамштайн»). Отмечалось, что это будет первый случай, когда коалиция соберется без участия министра обороны США. Заседание пройдет 11 апреля в Брюсселе. Председательствовать будут Великобритания и Германия. По данным издания, Хегсет не будет присутствовать на заседании как в очном, так и в виртуальном форматах.

Как передавало ИА Регнум, Хегсет присутствовал на прошлой встрече в формате «Рамштайн», которая состоялась 12 февраля в Брюсселе. Однако в прошлый раз глава минобороны США впервые отказался от американского председательства на заседании.

Тогда Хегсет заявил, что в военном конфликте на Украине наступил критический момент. Позиция США состоит в том, что конфликт должен прекратиться, отмечал шеф Пентагона. Хегсет в своём выступлении отметил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта.

20 марта Захарова заявила, что поставки американских вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми США намерениями достичь мира на Украине. Представитель МИД РФ подчеркнула, что те, кто хочет договориться о мире на Украине, должны выступать за максимально быстрое прекращение милитаризации «террористической банды» в лице Киева.