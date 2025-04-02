Вашингтон, 3 апреля, 2025, 01:20 — ИА Регнум. В списке стран, в отношении которых США введут взаимные пошлины, нет России, но присутствует Украина. Перечень государств во вторник, 2 апреля, обнародовал президент США Дональд Трамп.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Всего список содержит 185 стран. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств.

Российской Федерации и Белоруссии в списке нет. Однако в отношении Украины американская администрация вводит пошлину в размере 10%.

Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News, Россия не входит в тарифный список Вашингтона, потому что «США не торгуют с Россией».

На решение Трампа уже отреагировали в некоторых странах. Так, президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в соцсети X написала, что правительство конфедерации приняло к сведению решения Вашингтона о введении пошлин на импорт швейцарских товаров. По ее словам, власти Швейцарии намерены оперативно определить свои дальнейшие шаги.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони в соцсети X назвала пошлины «неправильными» и призвала-ка сотрудничеству Евросоюза и США.

Вместе с этим, по мнению премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, у пошлин «нет логического обоснования», так как они приведут к неопределённости в мировой экономике.

Как передавало ИА Регнум, взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. По словам Трампа, власти США рассчитают комбинированную ставку пошлин, которые действуют со стороны других государств в отношении американских товаров, и введут свою в размере примерно половины этого числа. По мнению американского лидера, указ о взаимных пошлин является одним из «самых важных дней» в истории США.