Тегеран, 3 апреля, 2025, 01:01 — ИА Регнум. Воздушное пространство на территории Исламской республики Иран остаётся открытым. Это следует 2 апреля из расписания международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, а также из данных сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать движение воздушных судов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Вечером 2 апреля в СМИ появилась информация о том, что Иран якобы перевел армию на максимальный уровень боевой готовности и закрыл воздушное пространство страны. Сообщения распространялись со ссылкой на иранское госагентство Mehr, однако на сайте агентства такой информации нет.

На сайте аэропорта Имама Хомейни все текущие авиарейсы отмечены как активные, задержки или отмены рейсов нет. На сервисе Flightradar24 можно в режиме реального времени наблюдать, как самолёты совершают перелёты как внутри страны, так и за её пределы. Например, есть авиарейсы в иракский город Неджеф, а также в Стамбул, Анкару, Франкфурт-на-Майне, Москву, Дубай и другие города мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Иран подготовил ракеты к запуску в случае возможного обострения ситуации со стороны США. Отмечается, что ракеты разместили в сооружениях, способных выдерживать авиаудары.

Кроме того, британская газета The Telegraph написала, что Иран готов атаковать расположенную в Индийском океане военную базу Диего-Гарсия в случае агрессии со стороны США.

30 марта глава Белого дома Дональд Трампзаявил в интервью телеканалу NBC News, что при отсутствии соглашения с США по ядерной программе Иран ожидают бомбардировки, подобных которым не было. По его словам, Вашингтон готов пустить в ход как оружие, так и «вторичные тарифы».

Трамп 7 марта утверждал, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеиписьмо с предложением о прямых переговорах по ядерной программе. Президент США добавил, что рассматривает и военный способ решения вопроса, но хочет договориться дипломатическим путём. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 марта, отвечая на письмо Трампа, сообщил об отказе Тегерана от прямых переговоров с Вашингтоном, но оставил возможность для непрямого диалога. Отмечалось также, что Иран никогда не уклонялся от переговоров, а проблемы на этом пути связаны только с нарушением обязательств с американской стороны.