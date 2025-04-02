Вашингтон, 3 апреля, 2025, 00:39 — ИА Регнум. Россия и Украины хорошо сотрудничают с США в рамках урегулированию военного конфликта. Об этом 2 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Mil.ru Флаги России и США

«Думаю, мы получаем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины», — заявил американский лидер.

Помимо этого, глава Белого дома выразил обеспокоенность количеством потерь в конфликте и заявил, что хочет, чтобы это остановилось.

Как отметил президент США, он стремится как к урегулированию военного конфликта на Украине, а также желает не допустить его возникновения в Иране.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg написало, что администрация Трампа хочет смягчить напряженность в американо-российских отношениях, возникшую после заявлений главы Белого дома в адрес президента РФ Владимира Путина. Отмечалось, что встреча генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Вашингтоне нацелена именно на улучшение ситуации.

18 марта Путин и Трамп провели телефонные переговоры, посвященные двусторонним отношениям и урегулированию украинского конфликта. Трамп предложил ввести временный мораторий на удары ВС России и ВСУ по энергетическим объектам. Путин согласился на это предложение и отдал российским военным соответствующий приказ. Выполняя его, российские силы обезвредили семь собственных дронов, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области.

Несмотря на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома и заявил, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты, ВСУ в ту же ночь нарушили договоренность, нанеся удар по российской нефтебазе в Краснодарском крае. Атака спровоцировала на объекте сильный пожар.

Как заявил 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, киевский режим практически ежедневно нарушает временный мораторий, договоренность о котором была достигнута Путиным и Трампом. Россия фиксирует каждое нарушение, допущенное Киевом. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил Путину, какие именно российские объекты энергетической инфраструктуры со дня договоренности атаковала Украина.