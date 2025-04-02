Вашингтон, 3 апреля, 2025, 00:18 — ИА Регнум. Распоряжение о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей подписал президент США Дональд Трамп. Документ опубликован 2 апреля в Федеральном регистре американского правительства..

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Глава Белого дома объяснил необходимость такой меры защитой национальной безопасности. Как пояснил Трамп, на сегодняшний день в США производится лишь половина автомобилей из общего числа продаваемых в стране. При этом Трамп указал, что ни одной из американских автомобильных компаний не разрешено работать в других странах, ни у союзников, ни у врагов.

"Такие ужасающие перекосы подорвали нашу промышленную базу и поставили под угрозу нашу национальную безопасность. Я вовсе не виню другие государства в этом бедствии. Я виню бывших президентов и предыдущих лидеров (США, - ред.) которые не справлялись со своей работой", - отметил президент США.

Уточняется, что указ вступает в силу 2 апреля, а пошлины на готовые автомобили иностранного производства начнут взимать с 3 апреля, а на автозапчасти — не позднее 3 мая.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 26 марта президент США предупредил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все импортные автомобили. По его словам, принятые меры должны поспособствовать росту автомобильной отрасли в США, а также простимулировать возвращение производств в страну.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил «ужасным» отношением европейцев к США. В частности, президент подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары. В марте Трамп пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит пятидесятипроцентный тариф на виски.

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что с 1 апреля Евросоюз вводит торговые контрмеры в отношении товаров из США. Также он обвинил Вашингтон в введении необоснованных тарифов, поэтому ЕС был вынужден отреагировать.