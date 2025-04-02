Трамп показал список стран, в отношении которых вводятся взаимные пошлины
Вашингтон, 3 апреля, 2025, 00:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 апреля, обнародовал список стран, с которых будут взыматься взаимные тарифы.
Список, который Трамп продемонстрировал журналистам во время пресс-конференции, включал, в частности, следующие страны:
Китай — 34%
Европейский союз — 20%
Вьетнам — 46%
Тайвань — 32%
Япония — 24%
Южная Корея — 25%
Таиланд — 36%
Швейцария — 31%
Индонезия — 32%
Индия — 26%
Малайзия — 24%
Камбоджа — 49%
Великобритания — 10%
Южная Африка — 30%
Бразилия — 10%
Бангладеш — 37%
Украина — 10%
Россия в списке не значится.
«Но теперь мы собираемся взимать плату с Евросоюза. Они очень, очень жесткие торговцы. Можно было бы подумать, что ЕС будет очень дружелюбным, но они нас обдирают. Ужасно. Мы собираемся взимать с них 20%, так что мы взимаем с них по сути половину», — заявил Трамп.
По словам американского лидера, власти США рассчитают комбинированную ставку пошлин, которые действуют со стороны других государств в отношении американских товаров, и введут свою в размере примерно половины этого числа.
По мнению американского лидера, указ о взаимных пошлин является одним из «самых важных дней» в истории США.
«Это наша декларация экономической независимости», — считает Трамп.
Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.
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