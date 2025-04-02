Вашингтон, 3 апреля, 2025, 00:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 апреля, обнародовал список стран, с которых будут взыматься взаимные тарифы.

Chris Kleponis/Global Look Press

Список, который Трамп продемонстрировал журналистам во время пресс-конференции, включал, в частности, следующие страны:

Китай — 34%

Европейский союз — 20%

Вьетнам — 46%

Тайвань — 32%

Япония — 24%

Южная Корея — 25%

Таиланд — 36%

Швейцария — 31%

Индонезия — 32%

Индия — 26%

Малайзия — 24%

Камбоджа — 49%

Великобритания — 10%

Южная Африка — 30%

Бразилия — 10%

Бангладеш — 37%

Украина — 10%

Россия в списке не значится.

«Но теперь мы собираемся взимать плату с Евросоюза. Они очень, очень жесткие торговцы. Можно было бы подумать, что ЕС будет очень дружелюбным, но они нас обдирают. Ужасно. Мы собираемся взимать с них 20%, так что мы взимаем с них по сути половину», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, власти США рассчитают комбинированную ставку пошлин, которые действуют со стороны других государств в отношении американских товаров, и введут свою в размере примерно половины этого числа.

По мнению американского лидера, указ о взаимных пошлин является одним из «самых важных дней» в истории США.

«Это наша декларация экономической независимости», — считает Трамп.

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.

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