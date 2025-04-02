Вашингтон, 2 апреля, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа хочет смягчить напряженность в американо-российских отношениях, возникшую после заявлений главы Белого дома в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что встреча генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Вашингтоне нацелена именно на улучшение ситуации.

«Это попытка сгладить напряженность после того, как президент Дональд Трамп выразил недовольство своим коллегой Владимиром Путиным», — говорится в публикации агентства.

Совет национальной безопасности Белого дома отказался давать комментарии Bloomberg.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп якобы был «очень зол и взбешен» после слов Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение российского лидера о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что высказывания Трампа о том, что он якобы разозлился на Путина, были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога с американским коллегой.

Вместе с этим о возможной поездке Дмитриева в Вашингтон 1 апреля сообщил телеканал CNN. По информации журналистов, запланирована его встреча с Уиткоффом.

Глава РФПИ после публикации назвал вероятным свой визит в Вашингтон. Он также отметил, что мир для устойчивой глобальной безопасности нуждается в улучшении российско-американских отношений.