Вашингтон, 2 апреля, 2025, 23:43 — ИА Регнум. Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск опроверг новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост в администрации президента США Дональда Трампа. Соответствующий комментарий Маск опубликовал 2 апреля в соцсети X.

Global Look Press

Глава DOGE прокомментировал публикацию пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая опровергла информацию СМИ о том, что Трамп якобы сообщил окружению об уходе Маска. Левитт назвала «мусором» публикации прессы об этом.

«Да, фейковые новости», — написал Маск в ответ на публикацию официального представителя Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила пресс-секретарь Белого дома Левитт, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уволится с государственной службы лишь тогда, когда завершит свою работу в DOGE.

Как отметил американский президент Трамп, он намерен оставить миллиардера Илона Маска на работе в правительстве на столько, на сколько сможет. Как пояснил президент США, у Маска — успешные компании, которые требуют времени и участия в управлении, поэтому не исключено, что бизнесмен в итоге уйдёт из правительства. Трамп уточнил, что Илон Маск может находиться на госслужбе только в течение 130 дней, он числится временным госслужащим.

При этом Трамп высоко оценил работу Маска в администрации Белого дома и назвал его «потрясающим» и «талантливым парнем».

Маск возглавил DOGE 20 января. Он заявил, что его новая работа станет угрозой для бюрократии, и пообещал выявлять «глупые» траты из бюджета.