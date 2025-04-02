Москва, 2 апреля, 2025, 23:28 — ИА Регнум. Спорткар Ferrari F8 стоимостью в несколько десятков миллионов рублей попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом 2 апреля сообщают «Известия».

Кадр из видео

По предварительным данным, водитель люксового автомобиля проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора на перекрёстке и продолжил движение, после чего в него въехал другой легковой автомобиль.

Информация о пострадавших не поступала. На фотографиях в соцсетях можно увидеть, что у спорткара повреждён передний бампер. В какую сумму обойдётся владельцу ремонт дорогой иномарки, неизвестно. Виновных в ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что затор длиной семь километров образовался 2 апреля на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Дептранс Москвы призвал водителей выбирать пути объезда.