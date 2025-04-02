Вашингтон, 2 апреля, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Шеф Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 стран по координации военной поддержки Украины (формат «Рамштайн»). Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на несколько европейских и одного американского чиновников.

Global Look Press

Отмечается, что это будет первый случай, когда коалиция соберется без участия министра обороны США.

Заседание пройдет 11 апреля в Брюсселе. Председательствовать будут Великобритания и Германия. По данным издания, Хегсет не будет присутствовать на заседании как в очном, так и в виртуальном форматах.

«Фактически, Пентагон вряд ли отправит каких-либо высокопоставленных представителей, которые обычно сопровождают секретаря в таких поездках», — пишет автор публикации.

Как передавало ИА Регнум, Хегсет присутствовал на прошлой встрече в формате «Рамштайн», которая состоялась 12 февраля в Брюсселе. Однако в прошлый раз глава минобороны США впервые отказался от американского председательства на заседании.

Тогда Хегсет заявил, что в военном конфликте на Украине наступил критический момент. Позиция США состоит в том, что конфликт должен прекратиться, отмечал шеф Пентагона. Хегсет в своём выступлении отметил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта.

Высший приоритет Вашингтона — достижение мира на Украине, заявил также Хегсет. Кроме того, он отметил, что США считают главным приоритетом сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава Пентагона также подтвердил, что США не отправят войска на Украину. Гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион, сказал Хегсет. Договорённости должны быть прочными, гарантии безопасности для Украины не должны представлять собой «третьи Минские соглашения», отметил он.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе беседы с американским коллегой Дональдом Трампом назвал ключевым условием для мирного урегулирования конфликта на Украине прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Поставки оружия также нужно прекратить, чтобы не допустить эскалации конфликта, отметил он.