Екатеринбург, 2 апреля, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Обрушение горной породы произошло в шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области, один человек остался под завалами, ведётся эвакуация работников. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Владимир Юрлов/РИА Новости

«На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1010 метров. Проводится эвакуация работников», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на участке находилось семь человек, один из них оказался под завалами. Спасатели проводят работы по спасению горнорабочего, к работам привлечены 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое работников погибли при выполнении ремонта в калийной шахте в городе Березники в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин уточнил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая.

13 февраля два человека погибли в результате обрушения породы в шахте в городе Соликамске Пермского края. По словам Махонина, это произошло в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола шахты.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).