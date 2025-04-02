В Свердловской области произошло обрушение в шахте «Ново-Кальинская»
При обрушении в шахте в Свердловской области под завалами остался человек
Екатеринбург, 2 апреля, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Обрушение горной породы произошло в шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области, один человек остался под завалами, ведётся эвакуация работников. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
«На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1010 метров. Проводится эвакуация работников», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на участке находилось семь человек, один из них оказался под завалами. Спасатели проводят работы по спасению горнорабочего, к работам привлечены 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.
Ранее ИА Регнум сообщало, что двое работников погибли при выполнении ремонта в калийной шахте в городе Березники в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин уточнил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая.
13 февраля два человека погибли в результате обрушения породы в шахте в городе Соликамске Пермского края. По словам Махонина, это произошло в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола шахты.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).