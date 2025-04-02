Иркутск, 2 апреля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Летчики потерпевшего крушение стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Воздушное судно выполняло плановый полет, однако из-за технической неисправности потерпело крушение возле населенного пункта Буреть Усольского района.

«Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. Летчики находятся под наблюдением врачей», — написал Кобзев в Telegram-канале.

В результате падения самолета разрушений и жертв среди жителей нет, однако воздушное судно задело линию электропередач, оставив без света 210 домов и три социально-значимых объекта, сообщил Кобзев. Возобновить подачу электроэнергии планируется до утра 3 апреля.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, крушение Ту-22М3 произошло вечером 2 апреля. Самолет упал в безлюдной местности.

Аналогичный инцидент произошел 15 августа 2024 года. Бомбардировщик Ту-22М3 при выполнении планового полета упал в безлюдной местности на территории Иркутской области. Причиной крушения стала техническая неисправность. Экипаж самолёта успел катапультироваться, однако одного из летчиков спасти не удалось. Церемония прощания с пилотом Никитой Переваловым прошла 19 августа в его родном поселке Онохой в Бурятии.