Вашингтон, 2 апреля, 2025, 22:43 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уволится с государственной службы лишь тогда, когда завершит свою работу в департаменте государственной эффективности (DOGE). Такое заявление сделала 2 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X, комментируя информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению об уходе Маска.

Global Look Press

«Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена», — написала представитель Белого дома.

Информацию о предстоящем уходе Маска Левитт назвала мусором и «полной чушью».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский президент Трамп, он намерен оставить миллиардера Илона Маска на работе в правительстве на столько, на сколько сможет. Как пояснил президент США, у Маска — успешные компании, которые требуют времени и участия в управлении, поэтому не исключено, что бизнесмен в итоге уйдёт из правительства. Трамп уточнил, что Илон Маск может находиться на госслужбе только в течение 130 дней, он числится временным госслужащим.

При этом Трамп высоко оценил работу Маска в администрации Белого дома и назвал его «потрясающим» и «талантливым парнем».

Маск возглавил DOGE 20 января. Он заявил, что его новая работа станет угрозой для бюрократии, и пообещал выявлять «глупые» траты из бюджета.

DOGE, выявляя необоснованные государственные расходы, обнаружил, что пособия получают миллионы лиц, возраст которых превышает 120 лет. Маск в шутку назвал их вампирами. 18 марта 3,2 млн возрастных владельцев счетов были признаны умершими.

Маск также в феврале объявил о начале ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Он назвал эту организацию преступной и заявил, что настало время для ее смерти. Глава DOGE в том числе обвинил USAID в финансировании разработки биологического оружия.