Вашингтон, 2 апреля, 2025, 22:22 — ИА Регнум. США рассматривают новые санкции против России, которые могут затронуть замороженные российские активы и ограничить экспорт нефти из РФ, сообщил 2 апреля спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Global Look Press

«Речь идет о российских активах. Это 300 миллиардах долларов — на них можно нацелиться. Есть еще теневой флот, который перевозит около 70% нелегальной нефти, в основном через Балтийское море. Мы можем его заблокировать», — заявил спецпосланник в интервью телеканалу Fox News.

Келлог допустил, что США могут задействовать ледоколы американской береговой охраны для перекрытия маршрутов танкеров с нефтью из РФ. Такие шаги спецпосланник назвал «экстремальными».

При этом он уточнил, что приоритетом для президента США Дональда Трампа остается установление перемирия в украинском конфликте. По его мнению, США близки к договоренностям о прекращении огня между РФ и Украиной.

«Мы добьемся этого», — убежден Келлог.

В этот же день ранее минфин США внес в санкционный список троих граждан России и три российские компании.Кроме того, в санкционный список попал один сухогруз, зарегистрированный в России.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Трамп заявил, что готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если сочтет Россию виновной в срыве сделки по урегулированию украинского кризиса. По его словам, пошлины на нефть в этом случае составят от 25 до 50%.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта отметил, что Запад ввел против страны уже 28 595 санкций. Глава государства при этом призвал не рассчитывать, что будет ослабление экономического давления. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад рассчитывал на ослабление России из-за санкций, однако они принесли обратный результат. Глава государства также отмечал, что вопреки санкционным мерам недружественных стран экономика РФ демонстрирует рост.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа ввести новые пошлины на российскую нефть, если Москва не согласится на переговоры, заявил, что Россия продолжает контакты с США по вопросу об урегулировании конфликта на Украине, и это очень сложный вопрос.