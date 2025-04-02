Москва, 2 апреля, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Центробанк в рамках расширения борьбы с мошенниками начнет выявлять дропов второго уровня, являющихся более крупными преступниками. Об этом 2 апреля заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дропами или дроперами называют тех, кто предоставляет свои счета, чтобы переправлять похищенные деньги дальше по цепочке. В понимании ЦБ, участники этой схемы, которые находятся на первом уровне, получают деньги непосредственно от жертв.

«Если они осуществляют перевод дальше, то переводят тому человеку, который является дропом второго уровня. Их может быть несколько, их может быть больше трех, больше четырех в зависимости от схемы», — объяснил Уваров на конференции «Антифродум 2025».

Он отметил, что российские банки уже блокируют карты, на которые поступают подозрительные переводы. Также Центробанк имеет право блокировать связанные операции, внося их реквизиты в свою базу. Теперь планируется взяться за мошенников уровнем выше.

«В настоящее время мы планируем их включать в нашу базу, именно дропов второго уровня после совершения операции. Эту тему мы отработали в канале СБП, такую же историю сейчас посмотрим по картам, чтобы дропам второго уровня жилось не очень хорошо и приятно», — процитировало РБК представителя ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, зампредседателя Банка России Ольга Полякова в феврале заявила, что в стране каждый месяц дропами становятся около 80 тыс. человек. В том числе этим занимаются иностранцы, которых автобусами привозят к банкам, в итоге выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, вторая — на закрытие счета и на вывод заблокированных средств.

Такая помощь мошенникам наказывается. Генпрокуратур РФ сообщила, что в 2024 году прокуроры взыскали с дропов около 1,5 млрд рублей. При этом число таких преступлений в прошлом году выросло на 15% — до 130 тыс.