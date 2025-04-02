Москва, 2 апреля, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Сбербанк постепенно перестает поддерживать старые версии своего приложения для смартфонов на базе операционной системы Android, и они постепенно прекращают работать. Об этом 2 марта предупредили в колл-центре финансовой организации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления с просьбой обновить приложение», — процитировало «РИА Новости» ответ службы клиентской поддержки.

В кол-центре также рассказали, что в настоящее время работает только версия приложения 16.6.0. На старых версиях при запуске программы появляется рекомендация обновить ее. Это можно сделать в отделении банка.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой. В пресс-службе кредитной организации объяснили, что в связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Все неполадки устранили.

С 1 октября 2025 года крупные банки в России будут обязаны сделать в своих мобильных приложениях функцию, которая позволит оперативно сообщать о переводе денег мошенникам. Также пострадавшие смогут получить от финансовой организации электронную справку о мошенническом переводе.

2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает банки возвращать деньги клиенту, если их украли при взломе банковского приложения. Также банки будут обязаны возмещать клиентам похищенные средства в случаях, когда организация не приняла должных мер, чтобы их не списали.