Иркутск, 2 апреля, 2025, 21:20 — ИА Регнум. Более 200 домов оказались обесточены в Иркутской области после падения бомбардировщика Ту-22М3. Об этом 2 апреля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Он выразил надежду на быстрое восстановление и отметил, что ориентировочное время — до утра.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж из четырех человек катапультировался. В результате приземления один летчик погиб.

Кобзев сообщил, что поисково-спасательная бригада прибыла на место падения Ту-22М3 и эвакуирует экипаж. Он уточнил, что бомбардировщик потерпел крушение недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. В результате происшествия гражданское население не пострадало.