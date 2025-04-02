Иркутск, 2 апреля, 2025, 21:14 — ИА Регнум. При падении бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области никто из жителей не пострадал. Об этом 2 апреля заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что крушение произошло недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж из четырех человек катапультировался. В результате приземления один летчик погиб.

Кобзев сообщил, что поисково-спасательная бригада прибыла на место падения Ту-22М3 и эвакуирует экипаж.