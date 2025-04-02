Вашингтон, 2 апреля, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Конфликт на Украине находится на грани прекращения огня, однако обе стороны должны прийти к соглашению. Такое мнение 2 апреля высказал спецпосланник президента США Кит Келлог.

Global Look Press

«Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению. Ни одной из сторон не будет дано все, чего они хотят», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп якобы «расстроен» из-за действий обеих сторон конфликта, но тем не менее намерен добиваться полноценного прекращения огня.

«Мы хотим всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы его достигнете, будет очень трудно снова начать <конфликт>. Вот во что я верю. И нам нужно получить список условий, то, что я бы назвал списком условий. Это то, чего хотят россияне. Это то, чего хотят украинцы. Вы как бы сводите их вместе», — добавил американский чиновник.

Он также отметил, что Трамп остается сфокусирован на прогрессе в урегулировании конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп якобы был «очень зол и взбешен» после слов Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение российского лидера о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что высказывания Трампа о том, что он якобы разозлился на Путина, были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога с американским коллегой.

Трамп 31 марта заявил, что США ожидают от президента России Владимира Путина согласия на заключение договора по урегулированию военного конфликта на Украине.

28 марта Путин подчеркнул, что Россия выступает за мирный исход конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин. Он отметил, что важно обеспечить безопасность страны на долгосрочную перспективу.

Также Путин заявил, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта, в том числе и с Евросоюзом, но просчетов, связанных с излишним доверием Западу, больше не допустит.