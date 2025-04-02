Москва, 2 апреля, 2025, 21:05 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» 2 апреля состоялась церемония награждения победителей премии «За безопасное цифровое детство». Мероприятие прошло в рамках V Молодежного цифрового форума.

Игорь Зарембо/РИА Новости

Премию организовал Альянс по защите детей в цифровой среде. Она проходит уже в третий раз. В этом году на конкурс поступили заявки из всех регионов России и из Белоруссии.

«Активная поддержка альянсом новых проектов помогает объединить общество перед лицом информационных угроз, преодолеть цифровой разрыв поколений, сохранить наш уникальный культурный код», — отметил в обращении к участникам форума и премии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Победителем премии в номинации «Цифровая безопасность семьи» стала семья Кувиных из Екатеринбурга с проектом настольной игры «Семейный киберщит». Приз в номинации «Уроки безопасности в Сети» получила Полина Черкасова из Нижегородской области с веб-квестом «БЕЗопасности». Александр Кравченко из Московской области с проектом «Белый Хакер» победил в номинации «Будущее Интернета». «Лучшим проектом экспертного сообщества» признали сериал «Бодо Бородо. ИТ» от московской группы компаний «Рики».

Лауреаты премии получили статуэтки, памятные дипломы, ценные призы и подарки.

После награждения состоялась пленарная сессия альянса по защите детей в цифровой среде «Кибербезопасность детства: вызовы, стратегия, кооперация». Начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры Татьяна Матвеева назвала главной угрозой для молодого поколения профилирование детей со стороны различных недружественных структур, использующих манипуляции и приемы вербовки.

«Должно быть правильное отношение к информации. Необходимо научить детей критически мыслить и понимать, из каких источников можно доверять информации, а каким ресурсам доверять не стоит», — заявила она.

Врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Евгений Хасин указал на необходимость защитить персональные данные граждан для их безопасности в Сети.

«Нам важно обеспечить безопасное цифровое пространство для нашего будущего, поэтому мы стремимся повысить уровень киберграмотности населения, чтобы граждане могли безопасно ориентироваться в онлайн-пространстве», — добавил эксперт.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой отметила, что ребенок может подвергаться опасности даже дома, когда он проводит время в интернете. Она рекомендовала защитить все гаджеты ребенка сложным паролем. Кроме того, эксперт призвала разъяснить детям понятия «кибербуллинг», «шантаж», «вербовка», а также то, что все фотографии и видеоролики, попавшие в Сеть, останутся там навсегда.