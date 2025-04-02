Москва, 2 апреля, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Москва открыта к реалистичным инициативам по урегулированию украинского конфликта и предложениям, учитывающим российские интересы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 апреля по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с помощником министра иностранных дел Китая Лю Бинем.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что с российской стороны подчеркнуто, что для урегулирования необходимо безусловное устранение первопричин конфликта, включая демонтаж угроз безопасности России, исходящих с территории Украины в результате экспансии НАТО на восток, а также прекращение истребления Киевом прав русскоязычного населения.

«Заявлено об открытости Москвы к реалистичным мирным инициативам и предложениям посредничества, учитывающим российские интересы. В этом контексте обсуждена деятельность «Группы друзей мира на Украине», созданной на площадке ООН», — указали в МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за мирный исход конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин. Он отметил, что важно обеспечить безопасность страны на долгосрочную перспективу.

Также Путин заявил, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта, в том числе и с Евросоюзом, но просчетов, связанных с излишним доверием Западу, больше не допустит.

18 марта Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. При этом нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности, отметил президент.