Москва, 2 апреля, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Торжественная церемония в честь Дня единения народов России и Белоруссии прошла 2 апреля в Музее Победы. В Зале Полководцев развернули национальные флаги двух стран общей длиной 10 метров под исполнение государственных гимнов.

Илья Питалев/РИА Новости

В мероприятии приняли участие кадеты московской школы № 491, гендиректор музея Александр Школьник, его заместитель по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева и председатель ДОСААФ Белоруссии Андрей Некрашевич.

«Для нас Беларусь — это братский народ. Кроме того, это страна, на которую в годы Великой Отечественной войны обрушился удар уже 22 июня 1941 года. Все мы чтим героический подвиг защитников Брестской крепости, о котором можно узнать в Музее Победы», — заявил Школьник в приветственной речи.

Он подчеркнул, что в музее всегда рады видеть белорусских гостей. Программу продолжили творческие номера юных артистов из России и Белоруссии, а также интеллектуальная игра «КВИЗстория» на знание истории и культуры двух стран.

День единения народов отмечается 2 апреля в честь подписания договора о создании Сообщества России и Белоруссии в 1996 году. Ровно через год был подписан договор о Союзе двух стран. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 2 апреля поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, направив ему телеграмму. Российский лидер отметил вековую дружбу и духовную близость между братскими народами, а также динамично развивающиеся отношения двух стран.