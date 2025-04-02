Иркутск, 2 апреля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Поисково-спасательная бригада прибыла на место падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области и эвакуирует экипаж. Об этом 2 апреля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Он уточнил, что выполнявший плановый полет Ту-22М3 потерпел крушение недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района.

«Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — написал он в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж из четырех человек катапультировался. В результате приземления один летчик погиб.

Аналогичный инцидент произошел 15 августа 2024 года. Бомбардировщик Ту-22М3 при выполнении планового полета упал в безлюдной местности на территории Иркутской области. Экипаж самолёта успел катапультироваться. Причиной крушения стала техническая неисправность.