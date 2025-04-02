Сыктывкар, 2 апреля, 2025, 20:29 — ИА Регнум. Школу №4 в Сосногорске Республики Коми оснастили современным оборудованием для занятий по управлению беспилотниками. Это стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина после его встречи с участником «Движения первых» Никитой Камыниным.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

12-летний школьник увлекается беспилотной авиацией и танковым моделированием. Он в рамках IV съезда «Движения первых» поделился с главой государства идеей развивать обучение пилотированию дронов на базе школ.

Уже через несколько дней школа Никиты получила ноутбуки с симуляторами полетов, 3D-принтеры, интерактивную доску, телевизор, мебель и сами дроны. Теперь на базе учебного заведения работает кружок беспилотных аппаратов, где ученики смогут осваивать навыки управления БПЛА.

«Президенту понравилась моя мечта. Встреча с президентом России доказала, что ребята из маленьких городов тоже могут принять участие в событиях всероссийского масштаба», — отметил школьник.

Никита мечтает стать военным, как его дед и отец. Он уже проводил мастер-классы по управлению дронами для младших школьников. Теперь у него и других учеников появилась возможность углубленно изучать беспилотные технологии и тренироваться для отработки навыков управления БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, Путин 21 марта поручил правительству обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации. Он поставил задачу к 2030 году добиться технологического лидерства России в сфере БПЛА.

Российский лидер также поручил правительству организовать международный форум по развитию беспилотных систем. При этом необходимо предусмотреть решение вопросов международного сотрудничества в этой сфере.