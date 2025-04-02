Мелитополь, 2 апреля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. В Мелитополе 15 активистов молодёжной организации «Юг молодой» почтили память военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), погибшего в результате спланированного теракта 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в министерстве по молодёжной политике Запорожской области.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Участники акции собрались на базе министерства у мемориальной доски, установленной в честь военкора. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память погибшего минутой молчания.

«Для нас, молодого поколения, Владлен Татарский — это пример мужества, честности и преданности Родине. Он не боялся говорить правду и до последнего дня был на передовой информационной войны», — отметила руководитель молодёжного движения «Юг молодой» Юлия Клименко.

Она назвала личным долгом активистов сохранение памяти о Татарском и продолжение его дела по защите интересов России. Возлагая цветы, участники выразили скорбь и уважение к его подвигу, подчеркнула Клименко.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля 2023 года завербованная украинскими спецслужбами Дарья Трепова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной вручила статуэтку со взрывчаткой Татарскому на его творческом вечере. Прогремел взрыв, военкор погиб, ещё 40 присутствующих на мероприятии человек пострадали.

25 января прошлого года суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Также её обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей. Согласно результатам проверки на полиграфе, она знала о содержимом статуэтки. На суде она заявила, что сожалеет о содеянном.