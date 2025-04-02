Иркутск, 2 апреля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Об этом 2 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«2 апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования.

В Минобороны добавили, что самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность.

Как передавало ИА Регнум, аналогичный инцидент произошел 15 августа 2024 года. Бомбардировщик Ту-22М3 при выполнении планового полета упал в безлюдной местности на территории Иркутской области. Экипаж самолёта успел катапультироваться. Причиной крушения стала техническая неисправность.

Губернатор региона Игорь Кобзев 16 августа сообщил, что одного из летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3 спасти не удалось. Церемония прощания с пилотом Никитой Переваловым прошла 19 августа в его родном поселке Онохой в Бурятии.