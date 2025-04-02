Варшава, 2 апреля, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Единственный ядерный реактор на территории Польши пришлось остановить из-за истечения срока действия лицензии. Об этом 2 апреля сообщил представитель Национального центра ядерных исследований.

wikipedia.org Реактор «Мария»

«Закончился срок действия лицензии, которую выдает Государственное агентство по атомной энергетике. Без этого документа реактор не может работать», — процитировало его объяснение агентство «РИА Новости».

Он выразил надежду, что скоро необходимая лицензия будет получена и реактор вновь заработает.

Единственный в Польше ядерный реактор «Мария» мощностью 30 МВт был запущен в 1974 году. Он производит молибден-99 — радиоизотоп, наиболее часто используемый в ядерной медицине.

Как сообщало ИА Регнум, два года назад польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что в Польше появится первая АЭС, и построит её американская компания Westinghouse Electric. В тендере также участвовала южнокорейская компания Korea Hydro Nuclear Power.

В октябре прошлого года издание The New York Times написало, что строительство трёх ядерных реакторов американской станции Westinghouse в округе Хочево на севере Польши вблизи советской станции возмутило местных жителей. Они 40 лет назад были против строительства советской АЭС, которая так и не заработала. Теперь они столкнулись с новой проблемой.