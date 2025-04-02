Москва, 2 апреля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Эксперты затрудняются давать прогнозы относительно возвращения в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard. Несмотря на оптимизм, который транслируют как российские, так и иностранные компании, специалисты отмечают, что даже при положительном решении данного вопроса необходимо будет решить ряд юридических и технических нюансов. Этот процесс может затянуться на два-три года, поэтому скорых решений все равно ждать не стоит.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Прогнозы относительно возвращения Visa и Mastercard зависят от геополитической ситуации и возможного снятия санкций», — заявил генеральный директор финтехсервиса CarCraft Даниэль Зеленский. По его словам, точные сроки назвать сложно — они зависят от множества факторов, включая решения самих платёжных систем и регуляторов.

«Для граждан гораздо важнее будет не наличие в кошельке карт американских брендов, а возможность оплачивать покупки за рубежом, прежде всего в иностранных маркетплейсах и в платежной инфраструктуре ключевых для россиян туристических стран», — уверена генеральный директор НКО «МОБИ. Деньги» Мария Красенкова. Эксперт считает, что это возможно решить как на стороне эмиссии, когда платежные международные платежные инструменты — карты Visa, Mastercard, UnionPay, кошельки Alipay, Wechat появятся на рынке, так и на стороне эквайринга, за счет интеграции национальных платежных систем.

К тому же, напоминает Зеленский, в настоящее время российские банки предлагают клиентам альтернативные способы для международных платежей: «Например, некоторые банки сотрудничают с зарубежными финансовыми учреждениями, позволяя клиентам оформлять карты иностранных платёжных систем через партнёрские банки».

Ряд российских банков не первый год предлагает своим клиентам оформить карты Visa или Mastercard иностранных банков через своих надёжных партнёров, со своей стороны обеспечивая для клиентов инфраструктуру по простому и быстрому пополнению этих карт из России. На текущий момент все другие безналичные способы оплаты за рубежом уступают зарубежным картам по страновому покрытию в части офлайн — и онлайн-оплаты.

«Приближаются майские праздники и сезон отпусков, и россияне стали активнее бронировать путешествия, в том числе за рубеж. Многие на фоне февральских новостей о возможном возвращении Visa и Mastercard рассчитывали на то, что благодаря этому событию их пребывание в других странах станет комфортнее. Но это пока еще очень туманные перспективы, поэтому лучше сейчас ориентироваться на текущие доступные способы оплаты, а не на размытые перспективы», — резюмировала коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина.