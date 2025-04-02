Нейпьидо, 2 апреля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Число погибших при мощном землетрясении в Мьянме достигло 3003. Об этом 2 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

Global Look Press

Отмечается, что еще 4515 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, 351 человек числится пропавшим без вести.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр находился вблизи второго по величине города республики — Мандалая в округе Сикайн. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 6,4.

В Мандалае, Нейпьидо и ряде других мьянмских городов произошли серьезные разрушения. По указанию президента России Владимира Путина в республику были направлены специалисты МЧС. Спасательные операции проходят круглосуточно. Российские специалисты помогли более чем 30 пострадавшим.

В 16 км от Мандалая 1 апреля произошло новое землетрясение магнитудой 5. Очаг залегал на глубине 10 км.