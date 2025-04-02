Курская область, 2 апреля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева, ранее попавшая в скандал, подала заявление об отставке по собственному желанию. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба администрации района.

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Местное представительное собрание рассмотрело заявление и приняло решение прекратить полномочия Дегтяревой. С апреля обязанности главы района будет выполнять Владимир Жилинков.

Дегтярева попала в скандал в ноябре 2024 года, когда она общалась с жителями района. Участники встречи говорили о проблемах, которые их волнуют, в том числе о плохой организации эвакуации. Но глава района начала рассказывать, что ее наградили медалью. Это вызвало негодование у присутствующих, чиновницу освистали.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главу Баргузинского района Михаила Мишурина. Выяснилось, что он в пьяном состоянии водил автомобиль и попал в ДТП. После этого чиновник пытался результаты анализов.