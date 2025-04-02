Москва, 2 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Об этом стало известно 2 апреля из поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

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«Отношения между нашими странами, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости, динамично развиваются на всех направлениях… Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи — на благо наших братских народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в телеграмме.

Отмечается, что институты и механизмы Союзного государства продолжают планомерно совершенствоваться, а координации усилий двух стран во внешней политике, обороне и безопасности, в финансово-экономическом и научно-технологическом суверенитете придается особое значение в непростой геополитической обстановке.

Российский лидер также пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам — счастья и процветания.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году в День единения главы государств также обменялись поздравлениями. Лукашенко выразил уверенность, что реализация комплекса мер в рамках Союзного государства приведет к росту благосостояния граждан РФ и Белоруссии, откроет новые перспективы сотрудничества и позволит эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы.

28 февраля российский лидер подписал закон о ратификации договора с Белоруссией по обеспечению гарантий безопасности в рамках Союзного государства, Лукашенко также подписал соответствующий документ. Согласно договору, две страны обязуются поддерживать друг друга всеми возможными мерами, одобренными международным правом, в том числе в политической, военной и других сферах.

2 апреля Путин также отметил, что совместные действия Москвы и Минска укрепляют оборонный потенциал и надежную безопасность Союзного государства. Он также подчеркивал, что отношения двух стран являются «в прямом смысле слова» братскими, а Россия — главный экономический партнер Белоруссии.