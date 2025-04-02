Баку, 2 апреля, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными более 136 т мясной продукции, импортируемой с Украины, следует из отчета, опубликованного 2 апреля на сайте ведомства.

Global Look Press

Отмечается, что бракованной признали продукцию шести украинских компаний-поставщиков: ООО «ХРТ Групп», ООО «Эрети Боттлинг Компани», ООО «Кавказский консервный завод», ООО «Халяль Фуд», ООО «Азер Ленд», ООО «Гурман». Среди причин указывались состояние продукции, непригодное для употребления в пищу, а также наличие паразитарной инфекции и сальмонеллы.

«В соответствии с действующим законодательством принято решение о вывозе, уничтожении либо утилизации партий продукции за пределами таможенной территории», — говорится в отчете.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации Европейский союз отменил для Украины ряд пошлин на сельхозпродукцию, затем в европейские страны начался поток дешевой аграрной продукции. В результате местные фермеры понесли значительные убытки, а затем начались протесты с просьбой запретить облегченный импорт.

В апреле 2024 года Словакия и Польша решили приостановить ввоз зерна с Украины, затем к ним присоединилась Венгрия. В мае на фоне протестов европейских фермеров были возвращены квоты для ряда украинских товаров: мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп, кукурузы и меда. 19 марта Франция присоединилась к призывам ограничить ввоз зерна и иной сельскохозяйственной продукции с Украины.