Москва, 2 апреля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запустил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) опрос касательно отношений США с Россией.

ИЗВЕСТИЯ Кирилл Дмитриев

Он решил узнать у пользователей, будет ли нормализация отношений двух государств хорошей для мирового сообщества.

На момент написания материала участие в опросе приняли уже свыше 4,5 тыс. человек. Большинство предпочли вариант «да».

Как передавало ИА Регнум, о возможной поездке Дмитриева в Вашингтон 1 апреля сообщил телеканал CNN. По информации журналистов, запланирована его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Глава РФПИ после публикации назвал вероятным свой визит в Вашингтон. Он также отметил, что мир для устойчивой глобальной безопасности нуждается в улучшении российско-американских отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит Дмитриева в США на текущей неделе возможен. Он отметил, что общение с американской стороной продолжается по различным каналам.