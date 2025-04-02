Прага, 2 апреля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Чехословацкий и чешский актер театра, кино и телевидения Алоис Швеглик ушел из жизни на 86-м году. Об этом 2 апреля сообщил пресс-секретарь Национального театра Томаш Станек.

Кадр из фильма «Три мушкетера» Алоис Швеглик

«Алоис Швеглик умер сегодня после полуночи у себя дома в окружении близких», — цитирует его телеканал TA3.

Швеглик родился в 1939 году и с 1988 года являлся членом труппы Национального театра драмы.

«На протяжении более 35 лет он был одной из самых выдающихся фигур в актерской труппе Чешского национального театра», — уточнил телеканал.

Карьера Швеглика в сфере кинематографа и телевидения началась в 1970-х, где он снялся более чем в 150 фильмах и телепроектах. На его счету такие известные работы, как «Три мушкетера» (1982), где он получил роль Атоса, «Освобождение Праги», «Арабела возвращается», «Визит старой дамы» и множество других. Его также хорошо знали как актера дубляжа — благодаря хриплому голосу он озвучил для чешской публики иностранных актеров, среди которых Чарльз Бронсон, Энтони Хопкинс, Роберт Де Ниро и Берт Ланкастер.