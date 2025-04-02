Пекин, 2 апреля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. На строевых самолетах в Китае заметили аналог российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Об этом 1 апреля написало издание TWZ.

Алексей Куденко/РИА Новости

Утверждается, что Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили на вооружение баллистическую ракету воздушного базирования KD-21. С двумя снарядами под крыльями был замечен самолет H-6K. Предположительно, он участвовал в недавних внутренних учениях страны.

Отмечается, что ракеты, подобные KD-21, рассматриваются в первую очередь как противокорабельное оружие. При этом в материале указано, что выдача снарядов ВВС Китая может означать первостепенное применение для нападения на землю.

Авторы утверждают, что концепция китайского снаряда схожа с российским «Кинжалом», который запускают с истребителей-перехватчиков МиГ-31. Китайский снаряд могли разработать на базе противокорабельной баллистической ракеты CM-401, которая развивает скорость до шести чисел Маха. «Кинжал» также создали на базе оружия надводного базирования — баллистической ракеты малой дальности «Искандер».

Ранее, в январе, South China Morning Post (SCMP) написала, что Китай провёл финальные испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты «воздух-воздух». В материале отмечено, что это стало первым официальным подтверждением разработки нового типа вооружения. Ракета может представлять большую угрозу для американских военных самолетов, включая их новейший бомбардировщик-невидимку B-21.