Вашингтон, 2 апреля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли не исключает возможный допуск российских журналистов на матчи «Вашингтон Кэпиталз» из-за скорого рекорда российского форварда и капитана команды Александра Овечкина.

AP/TASS Александр Овечкин

«Мы не даём аккредитации российским СМИ с марта 2022 года из-за российской спецоперации на Украине. Мы оцениваем, какие изменения, если таковые будут, будут внесены в эту политику, учитывая уникальные обстоятельства, связанные с погоней Алекса Овечкина за рекордом», — заявил Дэйли 2 апреля, отвечая на вопрос спортивного издания «Чемпионат» о запрете аккредитаций журналистам из России.

Следующий матч команды Овечкина проведёт в гостях с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 3 апреля, старт запланирован на 2:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Овечкин отличился забитой шайбой в матче с «Бостоном», что стало 891-м голом в его заокеанской карьере. Это позволило россиянину сократить разрыв с рекордом канадца Уэйна Гретцки (894) до трех шайб.

НХЛ 31 декабря добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, таким образом посвятив их исторической гонке россиянина за рекордом Гретцки. Позднее в этот же день появились сообщения о том, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн хочет присутствовать на матче, в котором российский капитан «Кэпиталз» побьет рекорд Гретцки.