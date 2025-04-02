Осло, 2 апреля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Норвегия осуждает решение властей Финляндии выйти из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Об этом 2 апреля заявил глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде.

Global Look Press

«Мы сожалеем об этом конкретном решении [Финляндии]», — процитировало его Reuters.

Эйде также подчеркнул, что Норвегия не будет выходить из Оттавской конвенции. Он не считает, что отказ от противопехотных мин ослабит оборону страны.

«Если мы начнем ослаблять наши обязательства, это облегчит воюющим группировкам по всему миру возможность снова использовать это оружие, потому что это снизит стигматизацию», — заявил министр.

Оттавская конвенция действует с 1999 года. Она запрещает использовать, хранить, производить и передавать противопехотные мины. Россия и США не присоединились к соглашению.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 1 апреля заявил, что республика начала готовиться к выходу из конвенции о запрете противопехотных мин. Он объяснил это необходимостью подготовиться к изменениям в сфере безопасности.

Пресс-служба минобороны Литвы 18 марта заявила, что военные ведомства Польши, Латвии, Эстонии и Литвы рекомендуют властям этих стран выйти из Оттавской конвенции. Поводом для этого назвали то, что странам, граничащим с Россией, нужно принимать все возможные меры безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что такой шаг приведет к новой эскалации напряженности и деградации взаимоотношений в сфере безопасности. Москва примет ответные меры для обеспечения национальной обороны, подчеркнула дипломат.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно опровергал заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу. В июне он назвал бредом подобные рассуждения. Российский лидер объяснил раскручивание этой истерии стремлением западных стран оправдать рост военных расходов и гонки вооружений.